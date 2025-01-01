Lenßen & Partner
Folge 14: Skalpiert
22 Min.Ab 12
Der indianisch aussehende Rashid Singh entging nur knapp einer Skalpierung. Er verdächtigt einen Mann aus dem Westernsaloon, in dem er als Banjospieler jobbt. "Cowboy" Jürgen Haschel duldet keine "Indianer" - hat er aus Fremdenhass gehandelt? Die Ermittler schleusen sich ins Westernmilieu ein. Schnell ist klar: Alle Indizien sprechen gegen Jürgen Haschel. Als Rashid Singh ihm gegenübersteht, ist er sich sicher: Dieser Mann war nicht derjenige, der ihn skalpieren wollte...
