Lenßen & Partner
Folge 13: Eiskalte Habgier
23 Min.Ab 12
Heiner Frohloff weiß, dass er zu viel gearbeitet hat: Er wollte beruflich weiterkommen - seine Ehe kam dabei zu kurz. Das will er ändern, aber jetzt stößt er in den Sachen seiner Frau Petra auf ein Foto, das einen unbekannten Mann zeigt. Er beauftragt Lenßen und Partner den potenziellen Liebhaber zu finden. Der nächste Schreck: Petra wird entführt, Frohloff soll 70 000 Euro zahlen - genau der Betrag, den er aus einer Erbschaft erhalten hat. Wer wusste von dieser Summe?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1