Lenßen & Partner
Folge 8: Das Säureattentat
23 Min.Ab 12
Meike und Johannes Gerg sind Opfer eines Säureattentates geworden. Der Journalist hat sich schützend vor seine Frau gestellt und daher die größte Menge abbekommen. Verdächtige gibt es genug, denn Gerg hat bei seiner Arbeit oft kriminelle Machenschaften aufgedeckt, was ihm entsprechende Anfeindungen einbrachte. Dann geraten ein Bauunternehmer und dessen Frau ins Visier der Ermittler - ihre Zukunft steht seit dem Artikel von Johannes Gerg auf dem Spiel ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1