Lenßen & Partner
Folge 24: Blondes Gift
21 Min.Ab 12
Für Eva Weckner ist es seit kurzem Gewissheit: Jemand betritt heimlich ihre Wohnung, beobachtet sie in ihren intimsten Momenten. Aber wie ist das möglich? Und wie weit geht der Täter? Als Ingo Lenßens Ermittler die Wohnung untersuchen, finden sie eine versteckte Überwachungskamera. Der Fall scheint klar: Der Hausmeister Anton Biehl hat mehr gesehen, als er zugeben mag, doch sein Alibi scheint wasserdicht. Wer ist der Spanner, den die Ermittler vor dem Haus beobachten?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe: 12
12
