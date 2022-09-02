Staffel 3Folge 48vom 02.09.2022
Lenßen übernimmt
Folge 48: Die entsorgte Mutter
23 Min.Folge vom 02.09.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Sabrina Beyer (36) um Hilfe gebeten. Ihre Tochter Anna Beyer (16) wollte ihr Kind Mila (3 Monate) nach einem kurzen Aufenthalt bei deren Vater Philipp Krämer (17) abholen. Doch dieser rückt das Baby plötzlich nicht mehr heraus. Zudem erfährt Ingo Lenßen von einer Erklärung, die dem jungen Vater ab seinem 18. Geburtstag das alleinige Sorgerecht zuspricht. Team Lenßen setzt sich dafür ein, dass Anna ihr Baby nicht verliert.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1