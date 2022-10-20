Staffel 3Folge 94vom 20.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 94: Die Sauberelfen
Anwalt Ingo Lenßen wird von Carolin Reuters (44) gerufen, die Inhaberin eines Putzunternehmens ist. Eine Angestellte soll bei Reinigungsarbeiten in einem Küchenstudio ein falsches Putzmittel benutzt und damit teure Natursteinarbeitsplatten ruiniert und einen Schaden von 20.000 Euro angerichtet haben. Diese Summe würde Carolin finanziell ruinieren. Doch wie konnte es zu dem Putzmittel-Fehlgriff kommen?
