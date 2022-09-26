Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 89vom 26.09.2022
Lebenslang

LebenslangJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 89: Lebenslang

23 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Bianca Keller (43) um Hilfe gerufen. Sie hält es mit der Lebensgefährtin ihres verstorbenen Vaters, die ständig Streit sucht und jetzt sogar ihre Existenz gefährdet, unter einem Dach nicht mehr aus. Bianca glaubt, dass Sabine Seidel (58) schuld daran ist, dass das Ordnungsamt aufgrund eines anonymen Hinweises ihre Massagepraxis schließen will. Der Vorwurf lautet, dass Sabine eine illegale Prostitutionsstätte betreiben würde ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen