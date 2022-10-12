Staffel 3Folge 99vom 12.10.2022
Blanke NotJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 99: Blanke Not
23 Min.Folge vom 12.10.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen und Sarah Grüner treffen im Späti auf die verzweifelte Greta Jakobsen (39) und ihre Tochter Kira (16), an deren Schule gegen Kiras Willen ein Nacktbild der 16-Jährigen herumgeschickt wird.
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Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1