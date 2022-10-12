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Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 99vom 12.10.2022
Blanke Not

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Lenßen übernimmt

Folge 99: Blanke Not

23 Min.Folge vom 12.10.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen und Sarah Grüner treffen im Späti auf die verzweifelte Greta Jakobsen (39) und ihre Tochter Kira (16), an deren Schule gegen Kiras Willen ein Nacktbild der 16-Jährigen herumgeschickt wird.

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