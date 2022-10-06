Staffel 3Folge 96vom 06.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 96: Ein tierisches Verbrechen
23 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12
Team Lenßen wird von Julia Witte (38), der Besitzerin eines Hundesalons, um Hilfe gebeten: In ihren Hundesalon wurde eingebrochen - er ist komplett verwüstet und ihre Versicherung will nicht zahlen, weil sie ihr Versicherungsbetrug unterstellt! Ohne das Geld der Versicherung kann sie ihn nicht wieder öffnen. Aber wer will Julias Salon schaden?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1