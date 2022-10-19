Staffel 3Folge 98vom 19.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 98: Hasch mich
Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von der aufgelösten Lena Hoppe (38) um juristische Hilfe gebeten - ihrer Mutter Petra Hoppe (69) wurde vor einer Woche einfach der Strom abgestellt, weil sie eine horrende Stromnachzahlung nicht begleichen kann. Petra kann sich weder erklären, wie diese hohe Nachzahlung zustande gekommen ist, noch hat sie dazu Mahnungen von ihrem Stromanbieter erhalten. Kann Team Lenßen den Stromdiebstahl aufdecken?
