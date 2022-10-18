Staffel 3Folge 95vom 18.10.2022
Lenßen übernimmt
Folge 95: Lampenfieber
Anwalt Ingo Lenßen wird von Nadine Löscher (36) gerufen, die gerade durch die Abschlussprüfung zur Automobilkauffrau gefallen ist. Sie ist kurz vor dem Beginn der Prüfung auf der Dachterrasse ausgesperrt worden. Doch das hat ihr der Prüfungskoordinator nicht geglaubt und deshalb die Prüfung mit "ungenügend" bewertet. Jetzt hat Nadine erst in einem halben Jahr wieder die Möglichkeit, das Examen anzutreten. Wer hat es auf Nadine abgesehen?
