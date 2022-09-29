Staffel 3Folge 93vom 29.09.2022
Lenßen übernimmt
Folge 93: Fahrt ins Verderben
23 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Tim Schaller (23) um Hilfe gebeten. Tim ist mit seiner Freundin Lena Beek (25), der Tochter seines Chefs Albert Beek (60), verunglückt, weil ihn jemand von der Straße gedrängt hat. Während Lena im Krankenhaus liegt und unklar ist, ob das ungeborene Baby überlebt, versucht Ingo herauszufinden, wie sich der ominöse Unfall ereignet haben könnte ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1