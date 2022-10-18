Staffel 3Folge 56vom 18.10.2022
RabenkindJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 56: Rabenkind
23 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird zur verzweifelten Ina Hellwein (42) geschickt, die von ihrer eigenen Mutter Ute Wiemer (69) wegen Körperverletzung angezeigt worden ist. Ina hat zunächst an ein dummes Missverständnis geglaubt, doch ihre Mutter weigert sich, seit einem Vorfall vor zwei Tagen, mit ihr zu sprechen. Team Lenßen übernimmt den Fall und versucht herauszufinden, was hinter Utes absurdem Verhalten steckt ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1