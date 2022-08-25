Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 58vom 25.08.2022
23 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen trifft Heike Schröder (50). Ihre hochschwangere Tochter Luzie (22) benötigt dringend Hilfe. Durch ihren Ex-Freund Matteo Franz (23) ist Luzie in einen Raubüberfall verwickelt worden. Vor Kurzem hat sie ihre Haftstrafe angetreten, da war sie schon im siebten Monat. Das Kind sollte gemeinsam mit Luzie in eine Mutter-Kind-Einrichtung der JVA kommen. Doch jetzt will das Jugendamt ihr das Baby wegnehmen ...

