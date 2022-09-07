Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 68vom 07.09.2022
Nackte Tatsachen

Nackte TatsachenJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 68: Nackte Tatsachen

23 Min.Folge vom 07.09.2022Ab 12

Ingo Lenßen trifft die verzweifelte Justizvollzugsbeamtin Judith Rüther (39), die die Veröffentlichung eines heimlich aufgenommenen Sex-Videos durch ihren neuen Freund Timo Plessmann (42) fürchtet, nachdem es zu einem Streit kam. Team Lenßen kann tatsächlich eine versteckte Kamera im WG-Zimmer von Timo Plessmann finden. Aber wer hat das Sex-Video veröffentlicht?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen