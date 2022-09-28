Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 70vom 28.09.2022
Nicht vor und nicht zurück

Nicht vor und nicht zurückJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 70: Nicht vor und nicht zurück

23 Min.Folge vom 28.09.2022Ab 12

Team Lenßen wird zu Marlene Heinrich (38) geschickt. Bei der Übergabe der Wohnung an ihren Vermieter Kai Becker (54) hat er plötzlich jede Menge Schäden beanstandet. Diese haben bereits existiert, als die Familie eingezogen ist! Ihr wurde damals erklärt, die Schäden werden als "unrenoviert übergeben" vermerkt. Marlene hatte dem Vermieter vertraut und unterschrieben. Ein riesiger Fehler, wie sie jetzt weiß!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen