Staffel 3Folge 71vom 23.09.2022
Folge 71: Geliefert
23 Min.Folge vom 23.09.2022Ab 12
Ingo Lenßen bekommt mit, wie Briefzustellerin Diana Krömer (51) von ihrem Arbeitgeber des EC-Kartendiebstahls beschuldigt wird. Die verzweifelte Frau erinnert sich, dass sie vor zwei Wochen einen Fremden an ihrem Postfahrrad erwischt hat. Könnte dieser Mann gezielt EC-Karten aus den Sendungen herausgefischt haben?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
