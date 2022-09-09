Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 74vom 09.09.2022
Babysitterblues

BabysitterbluesJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 74: Babysitterblues

23 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von Rike Reimer (36) gerufen, die die Unschuld ihrer Tochter Amelie Reimer (16) beweisen will. Während Amelie auf den Sohn einer Bekannten, Tom Hübner (5), aufgepasst hat, kam es zu einem Brand und Tom hat sich den Arm gebrochen. Amelie droht nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Brandstiftung. Aber sie hat doch den Brand gar nicht ausgelöst!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen