Staffel 3Folge 76vom 30.09.2022
HundeelendJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 76: Hundeelend
23 Min.Folge vom 30.09.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von Katrin Krüger (42) wegen einer für sie unbezahlbaren Tierarztrechnung zu Hilfe gerufen: Ihr Tierarzt Dr. med. vet. Wagner (35) rückt ihren geliebten Familienhund Lucky nicht mehr heraus und verweigert die Weiterbehandlung, weil sie die Rechnung für seine Not-OP von über 2.500 Euro nicht zahlen kann. Durch die horrende Rechnung kann sie sich noch nicht mal mehr die Schmerzmittel für ihn leisten. Aber Lucky darf nicht sterben!
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1