Lenßen & Partner
Folge 26: Zum Strip gezwungen
22 Min.Ab 12
Martina Wegener fürchtet, dass ihre 17-jährige Tochter Simone in schlechte Gesellschaft geraten ist: Neuerdings bleibt sie nicht nur lange außer Haus, sondern sie bestiehlt sogar ihre Mutter. Die Ermittler folgen dem Mädchen bei seinen nächtlichen Ausflügen zu einem Striplokal, in dem sie als "exotische Tänzerin" auftritt. Eine weitere Spur lässt vermuten, dass Simone durch einen Betrüger in eine tiefe Schuldenfalle geraten ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1