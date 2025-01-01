Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die Horror-Praxis

SAT.1Staffel 3Folge 28
Folge 28: Die Horror-Praxis

22 Min.Ab 12

Katja Hansen hilft ihrer hochschwangeren Freundin Antonia Mischke: Deren Lebensgefährte Patrick Neuber ist seit zwei Tagen verschwunden - vorher hatte er sich rührend um Antonia gekümmert. Bekam er kurz vor der Geburt kalte Füße? Antonias Schwester Berit rückt ins Zwielicht, als sich herausstellt, dass sie möglicherweise eine Affäre mit Patrick hat. Doch die Liebelei ist nicht der Schlüssel zu Patricks Verschwinden, sie ist nur der Anfang eines grauenhaften Schicksalspuzzles ...

