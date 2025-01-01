Lenßen & Partner
Folge 33: Das Todesspiel
22 Min.Ab 12
Der Abiturient Birger Noll beauftragt Ingo Lenßen, seinen Freund Kevin Rüttgers zu suchen. Birger fürchtet, Kevin könnte sich aus verschmähter Liebe etwas angetan haben - erst kürzlich habe die Referendarin Andrea Geringhausen ihr geheimes Verhältnis mit Kevin beendet.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1