SAT.1Staffel 3Folge 33
Folge 33: Das Todesspiel

22 Min. Ab 12

Der Abiturient Birger Noll beauftragt Ingo Lenßen, seinen Freund Kevin Rüttgers zu suchen. Birger fürchtet, Kevin könnte sich aus verschmähter Liebe etwas angetan haben - erst kürzlich habe die Referendarin Andrea Geringhausen ihr geheimes Verhältnis mit Kevin beendet.

