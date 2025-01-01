Lenßen & Partner
Folge 35: Tanz mit dem Tod
22 Min.Ab 12
Die Tanzlehrerin Susanna Kress wendet sich an Ingo Lenßen: Die geplante Eröffnung ihrer Tanzschule wurde wiederholt sabotiert. Ein Wasserrohrbruch auf der Baustelle wurde mutwillig herbeigeführt und ihre Tanzkostüme zerstört. Während Lenßen den Tatort untersucht, passiert ein weiteres Unglück: Raffael Tauber, Tanzpartner von Susanna, rutscht aus und stürzt schwer - seine Schuhe waren mit Vaseline manipuliert. Fürchtet Margit Ebert, die "Noch-Chefin" der Mandantin, die Konkurrenz?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1