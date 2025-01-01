Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 53
Folge 53: Traumfrau gesucht

22 Min. Ab 12

Der wohlhabende Manager Tobias Rhein ist verliebt - in eine Unbekannte. Zufällig hat er seine Traumfrau an einer Straßenbahnhaltestelle gefilmt, aber jetzt ist sie verschwunden. Die Spur führt die Ermittler in ein Bordell, aber die Stripperin Jasmin Pierna erinnert sich angeblich nicht an Tobias Rhein. Lügt sie aus Angst vor ihrem brutalen Freund Karsten Stein? Die Ermittler arrangieren ein Treffen zwischen dem Manager und der Stripperin - und erleben eine Überraschung ...

