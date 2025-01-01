Lenßen & Partner
Folge 107: Braut in Todesangst
22 Min.Ab 12
Kurz vor ihrer Hochzeit wird auf die Mandantin ein Mordanschlag verübt. Sie verdächtigt den Sohn ihres Verlobten: Er soll Angst um sein Erbe haben. Doch der junge Mann behauptet, die Mandantin habe den Anschlag nur inszeniert, um ihn als Erben auszuschalten. Hat sie es wirklich nur auf das Vermögen ihres Zukünftigen abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
