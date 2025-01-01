Lenßen & Partner
Folge 123: Liebesdienste für den Bruder
22 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher verkaufte seine kleine Schwester für eine Nacht an einen Dealer, um damit seine Drogenschulden zu begleichen. Doch das Mädchen kehrte danach nicht zurück. Ein dubioser Mittelsmann, der das Tauschgeschäft eingefädelt hat, will auspacken. Musste das Mädchen die Schulden seines Bruders etwa mit ihrem Leben bezahlen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1