Lenßen & Partner

Gefangen im Sex-Verlies

SAT.1Staffel 7Folge 124
Folge 124: Gefangen im Sex-Verlies

22 Min.Ab 12

Die Mandantin wurde von ihrer Schwester beklaut. Als sie die junge Mutter zur Rede stellen will, ist diese spurlos verschwunden. In der Wohnung der Schwester finden die Ermittler nur deren kleine Tochter. Wurde die junge Frau Opfer eines Verbrechens? Als Julia Brahms in der Wohnung nach weiteren Hinweisen sucht, wird sie von einem Unbekannten niedergeschlagen. Sie kommt in einem Kellerverlies wieder zu sich, in dem auch die Schwester der Mandantin eingesperrt ist ...

SAT.1
