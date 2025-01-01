Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Terror von nebenan

SAT.1Staffel 7Folge 127
Terror von nebenan

Terror von nebenanJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 127: Terror von nebenan

22 Min.Ab 12

Die Mandantin macht sich große Sorgen um ihre leukämiekranke Tochter: Ihr über alles geliebter Hund ist spurlos verschwunden. Der Nachbar gerät in Verdacht, den Hund entführt zu haben. Eine Lösegeldforderung bestätigt die Befürchtung. Wie weit wird der skrupellose Nachbar gehen? Und können die Ermittler den Hund rechtzeitig finden und dem kleinen Mädchen seinen Lebenswillen zurückgeben?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen