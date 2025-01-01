Lenßen & Partner
Folge 130: Friedhof des Grauens
21 Min.Ab 12
Ingo Lenßen findet Sebastian Thiele bewusstlos auf einem Friedhof. Der Ermittler hat die illegale Leichenentsorgung eines Mädchens beobachtet, bevor er niedergeschlagen wurde. Die Spur führt direkt ins Bahnhofsmilieu, da die Tote dort lebte. Die Ermittler bringen in Erfahrung, dass bereits mehrere Jugendliche verschwunden sind ...
