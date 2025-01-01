Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 155
21 Min.Ab 12

Eine Mutter steht unter Schock: Ihr Sohn soll eine Frau vergewaltigt haben - sein Phantombild ist in allen Zeitungen abgedruckt. Lenßen und Partner wollen ihn zur Rede stellen, aber dann taucht die Polizei auf, um ihn festzunehmen. Der Junge dreht durch und nimmt eine Geisel ...

