SAT.1 Staffel 7 Folge 164
Folge 164: Sexdate mit einem Unbekanntem

22 Min. Ab 12

Die Mandantin hatte kurz vor ihrer Hochzeit Sex mit einem Callboy aus dem Internet - er hat ihr den Verlobungsring gestohlen. Lenßen und sein Team machen sich auf die Suche nach dem Mann. Aber als der Verlobte hinter das Geheimnis seiner Freundin kommt, dreht er durch und will sich umbringen.

