Lenßen & Partner

Sexgeschäfte eines Ehemannes - Teil 2

SAT.1Staffel 7Folge 172
Sexgeschäfte eines Ehemannes - Teil 2

Folge 172: Sexgeschäfte eines Ehemannes - Teil 2

22 Min.Ab 12

Lenßen und sein Team wollen den Mord an dem Mann aufklären. Als Christian Storm mit einer Prostituierten spricht, wird die vermeintliche Zeugin von ihrem gewalttätigen Zuhälter verschleppt. Auf der Suche nach ihr wird Storm angeschossen - können die Ermittler herausfinden, welche zwielichtigen Geschäfte dem Toten zum Verhängnis wurden?

