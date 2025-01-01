Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der Kinderspanner

SAT.1Staffel 7Folge 176
Folge 176: Der Kinderspanner

22 Min.Ab 12

Der Mandant befürchtet, dass sein Sohn sexuelles Interesse an Kindern hat. Er hat sehr viele heimlich aufgenommene Kinderfotos auf seinem Computer gefunden. Die Ermittler beobachten, dass er sogar einem Mädchen auflauert. Als der Mandant seinen Sohn zur Rede stellt, dreht der durch und will sich von einem Hochhaus stürzen.

SAT.1
