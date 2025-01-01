Lenßen & Partner
Folge 180: Das Inzest-Baby
22 Min.Ab 12
Die Mandantin hat Angst, dass ihr Sohn seinem leiblichen Vater, den er nie kennengelernt hat, etwas antun will. Die Ermittler beobachten den Jungen tatsächlich, wie er durch den Garten seines Vaters schleicht. Aber er trifft sich dort mit einem Mädchen. Die Detektive lüften ein Geheimnis: Die beiden sind nicht nur ein Liebespaar, das Mädchen ist seine Halbschwester ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1