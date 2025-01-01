Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Inzest-Baby

22 Min.Ab 12

Die Mandantin hat Angst, dass ihr Sohn seinem leiblichen Vater, den er nie kennengelernt hat, etwas antun will. Die Ermittler beobachten den Jungen tatsächlich, wie er durch den Garten seines Vaters schleicht. Aber er trifft sich dort mit einem Mädchen. Die Detektive lüften ein Geheimnis: Die beiden sind nicht nur ein Liebespaar, das Mädchen ist seine Halbschwester ...

