Im Auftrag eines Toten

SAT.1Staffel 7Folge 191
Folge 191: Im Auftrag eines Toten

22 Min.Ab 12

Während eines Herzanfalls versucht der Kranke, Ingo Lenßen ein Geheimnis anzuvertrauen. - er schafft es nicht mehr, sein Anliegen mitzuteilen. Lenßen und sein Team fahren zum Haus des Verstorbenen, um herauszufinden, um welches Geheimnis es geht. In seinem Auto finden die Ermittler Überreste von Heroin und eine geladene Waffe ...

