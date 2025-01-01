Lenßen & Partner
Folge 191: Im Auftrag eines Toten
22 Min.Ab 12
Während eines Herzanfalls versucht der Kranke, Ingo Lenßen ein Geheimnis anzuvertrauen. - er schafft es nicht mehr, sein Anliegen mitzuteilen. Lenßen und sein Team fahren zum Haus des Verstorbenen, um herauszufinden, um welches Geheimnis es geht. In seinem Auto finden die Ermittler Überreste von Heroin und eine geladene Waffe ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1