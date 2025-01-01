Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Tödlicher Treueschwur

SAT.1Staffel 7Folge 27
Tödlicher Treueschwur

Lenßen & Partner

Folge 27: Tödlicher Treueschwur

22 Min.Ab 12

Die Ermittler observieren im Auftrag eines Mandanten dessen Ehefrau. Er glaubt, dass sie fremdgeht. Der Verdacht bestätigt sich und der Fall scheint gelöst. Als die Ermittler die Bänder der Überwachungskameras löschen, entdecken sie Schreckliches! Auf einem Video im Haus des Mandanten sind Hilfeschreie der Ehefrau zu hören! Hat der Ehemann seine Frau auf furchtbare Weise bestraft?

Lenßen & Partner

