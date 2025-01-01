Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Ingo Lenßens dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 7Folge 35
Ingo Lenßens dunkles Geheimnis

Folge 35: Ingo Lenßens dunkles Geheimnis

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird des Betrugs beschuldigt: Jemand behauptet vor der Anwaltskammer, das Examen für ihn geschrieben zu haben. Für die Ermittler ist klar: Die berufliche Zukunft des Anwalts soll böswillig zerstört werden. Auf der Suche nach entlastenden Beweisen stoßen sie auf das Foto einer Frau: Der Anwalt erkennt darauf seine Jugendliebe wieder, die vor 30 Jahren spurlos verschwunden ist.

