Lenßen & Partner
Folge 42: Das Geheimnis meiner Tochter
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird von einem Unbekannten bedrängt und verfolgt. Doch sie schweigt. Dann lüften die Ermittler ihr Geheimnis und ertappen sie in flagranti beim Telefonsex. Bei der Mutter erhärtet sich der Verdacht, dass das Mädchen dazu gezwungen wird und Opfer eines Perversen ist! Schließlich werden die Ermittler auf einen Verdächtigen aufmerksam, der sich dem Mädchen nähert.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
