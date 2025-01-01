Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das Geheimnis meiner Tochter

SAT.1Staffel 7Folge 42
Das Geheimnis meiner Tochter

Lenßen & Partner

Folge 42: Das Geheimnis meiner Tochter

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird von einem Unbekannten bedrängt und verfolgt. Doch sie schweigt. Dann lüften die Ermittler ihr Geheimnis und ertappen sie in flagranti beim Telefonsex. Bei der Mutter erhärtet sich der Verdacht, dass das Mädchen dazu gezwungen wird und Opfer eines Perversen ist! Schließlich werden die Ermittler auf einen Verdächtigen aufmerksam, der sich dem Mädchen nähert.

