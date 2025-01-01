Lenßen & Partner
Folge 44: Dr. Alsleben in Not
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen muss dem Rechtsmediziner des K11 aus einer prekären Lage helfen: Diesem ist nicht nur der geliebte Wagen seines Chefs, sondern auch dessen Mutter abhanden gekommen. Eigentlich sollte Dr. Alsleben die alte Dame nur zu ihrer Bridgerunde fahren, doch nach einem kurzen Stopp war die Mutter mitsamt dem Auto verschwunden.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
