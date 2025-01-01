Lenßen & Partner
Folge 55: 24 Stunden Angst
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen ist bei seinen Recherchen für eine Mandantin spurlos verschwunden. Wurde er von jemandem verschleppt, der ihn daran hindern wollte, an brisante Informationen für seinen Fall zu gelangen? Als der Anwalt endlich wieder auftaucht, steht er unter Einfluss von Drogen und hat keinerlei Erinnerungen an seine Entführung ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1