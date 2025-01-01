Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Abgezockt vom Hausarzt

SAT.1Staffel 7Folge 62
Abgezockt vom Hausarzt

Lenßen & Partner

Folge 62: Abgezockt vom Hausarzt

22 Min.Ab 12

Die gelähmte Schwester einer Mandantin wird von einem dubiosen Wunderheiler behandelt. Die Ermittler finden heraus, dass der angebliche Arzt es nur auf das Geld der Familie abgesehen hat. Die Situation gerät außer Kontrolle, als der Schwester von dem Wunderheiler ein unbekanntes Mittel gespritzt wird ...

