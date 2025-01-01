Lenßen & Partner
Folge 62: Abgezockt vom Hausarzt
22 Min.Ab 12
Die gelähmte Schwester einer Mandantin wird von einem dubiosen Wunderheiler behandelt. Die Ermittler finden heraus, dass der angebliche Arzt es nur auf das Geld der Familie abgesehen hat. Die Situation gerät außer Kontrolle, als der Schwester von dem Wunderheiler ein unbekanntes Mittel gespritzt wird ...
