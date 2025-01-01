Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Skrupellose Spendenabzocke

SAT.1Staffel 7Folge 76
Skrupellose Spendenabzocke

Skrupellose SpendenabzockeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 76: Skrupellose Spendenabzocke

23 Min.Ab 12

Die Tochter einer Mandantin wird von ihrem cholerischen Chef unterdrückt. Die Ermittler observieren den Mann und finden heraus, dass er an einer Entführung beteiligt ist. Wird die junge Frau unter Druck gesetzt, weil sie von den kriminellen Machenschaften ihres Chefs weiß? Als Julia Brahms den entscheidenden Hinweis auf den Kidnapper findet, wird sie brutal niedergeschlagen ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

