Lenßen & Partner
Folge 82: Verloren im Schuldensumpf
23 Min.Ab 12
Eine Mandantin vermisst einen Freund - die Ermittler finden seine Leiche in einem abgelegenen Waldstück. Es stellt sich heraus, dass er vergiftet wurde und zuletzt für eine Drückerkolonne und deren brutalen Anführer tätig war: Die Mandantin gerät in seine Schusslinie ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1