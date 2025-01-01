Lenßen & Partner
Folge 88: Das Sexleben meiner Mutter
22 Min.Ab 12
Ein Teenager macht sich Sorgen um seine Mutter. Sie bekommt Drohbriefe von einer eifersüchtigen Ehefrau. Die Ermittler observieren die Mutter des Mandanten und finden heraus, dass sie tatsächlich einen verheirateten Geliebten hat. Doch scheinbar ist er nicht der einzige! Welches Geheimnis verbirgt die Frau noch vor ihrem Sohn?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
