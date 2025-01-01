Lenßen & Partner
Folge 101: Der zweite Frühling
23 Min.Ab 12
Die Mandantin fürchtet, dass sie um ihr Erbe gebracht wird. Die 30 Jahre jüngere Verlobte ihres Vaters soll das komplette Vermögen erben. Tatsächlich können die Ermittler beobachten, wie sich die junge Verlobte heimlich mit einem anderen Mann trifft. Und dann verschwindet der Vater der Mandantin spurlos. Ist seine blutjunge Verlobte tatsächlich eine skrupellose Betrügerin? Geht sie über Leichen, um an sein Vermögen zu kommen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1