Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Hetzjagd auf einen Familienvater

SAT.1Staffel 8Folge 32
Hetzjagd auf einen Familienvater

Hetzjagd auf einen FamilienvaterJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 32: Hetzjagd auf einen Familienvater

22 Min.Ab 12

Ein Karatetrainer wird verdächtigt, eine türkische Schülerin sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittler finden heraus, dass das Mädchen schwanger ist. Der Mandant beteuert seine Unschuld, doch dann taucht belastendes Fotomaterial auf. Hat der Karatetrainer das Mädchen tatsächlich sexuell belästigt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen