Hetzjagd auf einen FamilienvaterJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 32: Hetzjagd auf einen Familienvater
22 Min.Ab 12
Ein Karatetrainer wird verdächtigt, eine türkische Schülerin sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittler finden heraus, dass das Mädchen schwanger ist. Der Mandant beteuert seine Unschuld, doch dann taucht belastendes Fotomaterial auf. Hat der Karatetrainer das Mädchen tatsächlich sexuell belästigt?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1