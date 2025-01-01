Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mordlust einer Ehefrau

SAT.1Staffel 8Folge 42
Mordlust einer Ehefrau

Mordlust einer EhefrauJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 42: Mordlust einer Ehefrau

22 Min.Ab 12

Ein Mandant hat einen schrecklichen Verdacht: Seine Ehefrau soll aus Rache den Mord an ihrer Kollegin planen. Lenßen und sein Team observieren die Frau und beobachten, wie sie sich Bücher über Giftpflanzen in einer Bibliothek ausleiht. Doch bevor die Ermittler sie zur Rede stellen können, trifft sich die Verdächtige mit ihrer Kollegin...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen