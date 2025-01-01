Lenßen & Partner
Folge 69: Kampf um mein Kind
22 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen leidet an seltsamen Ohnmachtsanfällen. Die Mutter verdächtigt ihren Ex-Mann: Er soll seiner Tochter heimlich Medikamente verabreichen. Vergiftet der Mann sein eigenes Kind, weil er sich an seiner Ex-Frau für die Scheidung rächen will? Oder versucht die Mandantin mit allen Mitteln dem Vater das Kind wegzunehmen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1