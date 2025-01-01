Lenßen & Partner
Folge 94: Mutter vor dem Bankrott
22 Min.Ab 12
Ein junger Familienvater macht sich große Sorgen: Seine Frau ist spurlos verschwunden. Lenßen und Partner finden heraus, dass die Ehefrau hohe Schulden gemacht hat. Die Spur führt ins Rotlichtmilieu ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1