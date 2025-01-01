Lenßen & Partner
Folge 98: Sex-Terror am Arbeitsplatz
22 Min.Ab 12
Der Mandant ist verzweifelt: Seine 17-jährige Tochter hat Probleme auf der Arbeit und trinkt deshalb regelmäßig Alkohol. Die Ermittler observieren das Mädchen und finden heraus, dass sie von ihren Kollegen sexuell belästigt wird. Sebastian Thiele schleust sich verdeckt am Arbeitsplatz ein und erfährt von den Kollegen, dass das Mädchen Nacktfotos von sich im Internet veröffentlicht hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1